Marche ufficialmente in zona arancione Covid da lunedì, Acquaroli polemizza: «Misura superata»

ANCONA - Adesso è ufficiale, le Marche da lunedì passano in zona arancione Covid. Una decisione attesa, sulla scorta dei numeri dei ricoverati, che però è stata contestata dal governatore Francesco Acquaroli

"Come ipotizzato ieri sera - ha infatti scritto il presidente su Facebook - , è arrivata la comunicazione del Ministro Speranza per il passaggio delle Marche in zona arancione da lunedì. La Regione non ha alcun potere di intervento rispetto a questa misura che, anche se prevedibile da oltre un mese, ritengo ormai essere superata rispetto alla fase attuale della pandemia".







