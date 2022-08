Covid, nelle Marche solo 270 nuovi positivi e incidenza giù, ma tornano a salire i ricoverati/ Il trend

ANCONA - "Soltanto" 270 positivi e incidenza in calo, ma la fase pandemica Covid, nelle Marche, oggi fa registrare anche un aumento dei ricoverati che erano in discesa da giorni. E va considerato che il dato giornaliero dei positivi è parametrato sui pochi esami sostentuti ieri, domenica.

Oggi, lunedì 29 agosto, il Gores ha segnalato 270 nuovi positivi (ieri erano stati 651), il 29,4% (dal 25,4%) dei 916 tamponi diagnostici analizzati (ieri 2.556). Scende ancora l'incidenza, cche oggi si attesta a 353,39 casi settimanali ogni 100mila abitanti (364,23). Aumenta il numero dei ricoverati, che oggi sono 82, 5 più di ieri. Stabili a 3 quelli in terapia intensiva, salgono a 82 (+5) quelli in area meedicca. Oggi non sono stati segnalati decessi legati al Covid, le vittime nelle Marche da inizio panddemia sono state 4.091, 2.251 uomini e 1.840 donne.