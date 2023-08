WhatsApp, con l'aggiornamento arrivano le foto in alta risoluzione: ecco da quando (e per quali telefoni)

Meta ha lanciato un nuovo aggiornamento per WhatsApp, che sarà disponibile nelle prossime settimane, con cui viene introdotta la condivisione delle foto in alta risoluzione.

«Per i momenti più speciali che vuoi condividere con gli amici e la famiglia in ogni singolo particolare, avrai ora la possibilità di condividere le foto in alta definizione, sempre con la protezione della crittografia end-to-end di WhatsApp», ha scritto su Facebook Mark Zuckerberg, al centro della diatriba, per ora solo verbale, con il patron di X, Elon Musk, e il presunto scontro benefico tra i due, pre-annunciato sul web e che sembra non si farà più.

Foto in alta definizione su WhatsApp

Dopo l'aggiornamento, su WhatsApp la modalità di condivisione delle foto rimarrà quella standard per impostazione predefinita, con l'opportunità per gli utenti di passare alla qualità hd, ossia alta.

Come ha sottolineato Zuckerberg, l'opzione per condividere le foto in hd verrà rilasciata in tutto il mondo nelle prossime settimane e sarà presto estesa anche ai video.

Come scrive The Verge, su connessioni lente, i destinatari potranno scegliere di mantenere la qualità standard per la condivisione delle foto, ritardando l'inevitabile necessità di liberare spazio nella memoria del telefono dopo aver ricevuto troppe immagini sia nelle chat individuali che di gruppo.