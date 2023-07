WhatsApp down all’improvviso, messaggi bloccati in uscita e in ingresso. Tranquilli, non è un problema del vostro operato telefonico o del vostro smartphone.

Servizio a singhiozzo

Stasera, 19 luglio 2023, il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp si è bloccato sia da telefono che da computer ma non per tutti. Il servizio avanti a singhiozzo per due ore.