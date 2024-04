Bug​ delle chat di gruppo, WhatsApp non funziona: impossibile chattare nei gruppi

Il bug delle chat di gruppo su WhatsApp: impossibile chattare nei gruppi, amati e odiati, del popolare social. Impossibile scrivere sia dal telefono che dal computer, la vulnerabilità di WhatsApp è probabilmente riconducibile a uno dei diversi aggiornamenti che stanno caratterizzando l'app.

Il crash

Un crash che, intorno alle 20 di oggi 3 aprile 2024, ha mandato nel panico una moltitudine di persone ormai abituate, per lavoro, scuola, sport o svago, alla tipologia di conversazione collettiva. In attesa di aggiornamenti non resta che migrare verso altre piattaforme, singole.