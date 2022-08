Covid, positivi e incidenza in salita nelle Marche. Ma i ricoverati crollano a quota 100/ Il trend

ANCONA - Un rimbalzo di positivi e incidenza, dopo la settimana di Ferragosto, era atteso anche nelle Marche. Ma quel che conforta, in questa fase di pandemia Covid, è la costante discesa dei ricoverati e del numero dei decessi. La pressione sulle strutture ospedaliere, nell'arco dell'estate caratterizzata dalla varinate Omicron, si è praticamente dimezzata.

Oggi, martedì 23 agosto, il Gores ha segnalato 1.256 nuovi positivi (ieri erano stati 433 ma con il limitato numero di test effettuati domenica), il 34,2% (dal 57,8%) dei 3.671 tamponi diagnostici analizzati (ieri 748). Sale l'incidenza che oggi si arrampica fino a quota 433,95 casi settimanali ogni 100mila abitanti (da 383,58). Anche in questo caso, però, bisogna fare i conti con il calendario: 7 giorni fa i dati, "scarni", erano riferiti a Ferragosto. Continuano a scendere i ricoverati: oggi sono 100, 4 meno di ieri. Stabili a 4 quelli in terapia intensiva, scendono a 96 (-4) quelli in area medica. Oggi è stato purtroppo segnalato il decesso legato al Covid di un uomo; da inizio pandemia sono state 4.085 le vittime nelle Marche, 2.259 uomini e 1.836 donne.