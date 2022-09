Covid, 577 positivi e zero decessi. Nelle Marche si stanno svuotando reparti e terapie intensive/ Il trend

ANCONA - I giorni con 3-4mila positivi al Covid nelle Marche sembrano lontani, ma risolgono ad un paio di mesi fa o poco più. L'ondata estiva spinta dalla variante Omicron pare ormai alle spalle ed i dati confortanti per le Marche non finiscono qui: oltre al calo costante, salvo quaclhe sporadico rimbalzo, di incidenza e decessi, conforta soprattutto il progressivo svuotamento dei reparti ospedalieri e delle terapie intensive.

Oggi, sabato 3 settembre, il Gores ha segnalato 577 nuovi positivi (ieri erano stati 568), il 26,7% (dal 25,1%) dei 2.161 tamponi diagnostici analizzati (2.256). Continua a calare l'incidenza, che oggi arriva a 285,37 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 296,94). Scendono ancora i ricoverati: oggi sono 76, 2 meno di ieri. Stabili a 2 quelli in terapia intensiva, scendono a 74 (-2) quelli in area medica. Anche oggi non soono stati segnalati decessi, dall'inizio della pandemia sono state 4.094 le vittime nelle Marche, 2.252 uomini e 1.842 donne.