Il Covid ha ucciso oggi altre 10 persone nelle Marche. I morti dall'inizio della pandemia sono 1.763 /La mappa del virus in tempo reale

ANCONA - Il Covid ha ucciso oggi 14 gennaio 2021 altre 10 persone nelle Marche, sei donne e quattro uomini. E così il numero di morti dall'inizio della pandemia a causa del Coronavirus sale a 1.763.

Nelle ultime ventiquattr'ore nelle Marche si è registrato un calo di ricoveri correlati alla pandemia Covid da 667 a 659 (-8): tre i pazienti in più in Terapia intensiva (76), cinque in meno in Semintensiva (157), sei in meno in altri reparti non intensivi (426). Sono 32 invece i pazienti dimessi. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Intanto aumentano gli ospiti di strutture territoriali (226, +4) e calano gli assistiti nei Pronto soccorso (38, -7). In diminuzione anche i positivi in isoalamento domiciliare (11.534, -957) a fronte di guariti che passano a 34.687 (+1.453); mentre gli isolati in casa per contatto con contagiati sono attualmente 14.792 (+418) di cui 4.648 con sintomi e 698 operatori sanitari.

APPROFONDIMENTI LOTTA AL VIRUS Covid, l'infettivologo Galli: «Stanno vaccinando chi... TERZA ONDATA Covid, «riattivare 500 posti in terapia intensiva in 48...

LEGGI ANCHE:

LA MAPPA DEL COVID IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA