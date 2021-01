Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 14 gennaio: i dati alle 17. Veneto ancora oltre i 100 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 14 gennaio del Ministero della Salute: su Leggo.it a questa pagina tutti i dati dopo le 17 di oggi pomeriggio. Mentre il Governo è in bilico dopo lo strappo di Matteo Renzi, il premier Conte e i suoi ministri lavorano sul nuovo dpcm contro i contagi da Covid: da domenica quasi tutta Italia dovrebbe essere in zona arancione, ma sarà introdotta anche la 'zona bianca', come spiegato dal ministro Speranza.

I bollettini regionali

Intanto, mentre la Fondazione Gimbe lancia l'allarme sui contagi e auspica un nuovo lockdown, dai singoli bollettini regionali emergono i primi dati: in Veneto i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.076, con ben 101 morti, comunica la Regione. In Toscana si registrano invece 424 nuovi casi. In Puglia i morti sono 24, con 1.524 nuovi casi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

