Marche, i primi aiuti Covid sono per lavoratori e imprese del turismo: via oggi alle domande/ Come accedere alla piattaforma

ANCONA - Piano di aiuti economici della Regione Marche per l'emergenza Coronavirus: oggi pomeriggio alle 14 sul sito www.regione.marche.it/piattaforma210 partono i termini per richiedere i primi fondi.

Alle ore 14 di oggi aprirà la piattaforma 210 per inserire le domande relative alla misura 1, valida per il contributo alle imprese e agli operatori del turismo.

Prima di accedere alla piattaforma, si possono preparare tutti i dati che saranno necessari per compilare la domanda.

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA E FARE LA DOMANDA











