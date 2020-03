Coronavirus, nuovi casi in calo nelle Marche: 172. Il totale sale sopra i duemila contagiati/ La mappa del contagio in tempo reale

LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA IN TEMPO REALE

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Emergenza, non si ferma la corsa verso il picco nelle. Il giornaliero aggiornamento del Gores, infatti, segnala 172 nuovi casi nella nostra regione. Un dato in calo rispetto a quelli di ieri (250), ma che fanno salire il totale a dall'inizio dell'emergenza oltre quota 2.000 contagiati, a quota 2.153.Sono stati 17 i morti di Coronavirus segnalati ieri, venrdì 20 marzo, nelle Marche. Si tratta di 6 donne e 11 uomini, con un'età che va dai 54 anni del più giovane ai 99 della più anziana. Dieci vittime erano residenti in provincia di Pesaro e Urbino, 6 in quella di Ancona e una in quella di Macerata.Il totale dall'inizio dell'emergenza è di 153 vittime nella nostra regione: 115 di Pesaro, 23 di Ancona, 7 di Macerata e Fermo e uno di Ascoli. L'età media dei deceduti è di 79,4 anni, solo due non presentavano patologie pregresse.