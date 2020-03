Coronavirus, spiraglio di luce: primi due guariti delle Marche, un uomo e una donna infetti da febbraio

ANCONA - Spiraglio di luce nell'emergenza Coronavirus: nelle Marche ci sono i primi due guariti “Oggi possiamo dare una buona notizia: nelle Marche ci sono i primi due guariti”. Lo ha annunciato il presidente Luca Ceriscioli, dopo aver ricevuto dal Gores la comunicazione ufficiale.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, nuovi casi in calo nelle Marche: 172. Il totale sale sopra i duemila contagiati/ La mappa del contagio in tempo reale

Esami per il Coronavirus senza scendere dall'auto: anche ad Ascoli il tampone "drive in"

La prima persona guarita è un anziano di Pesaro, di 88 anni, uno dei primi casi delle Marche, risultato positivo il 29 febbraio, ricoverato in rianimazione, poi trasferito in un reparto dedicato ai malati Covid e infine dimesso.

La seconda persona guarita è una signora, anche lei di Pesaro, di 55 anni, anch’essa risultata positiva il 29 febbraio e da quella data in isolamento domiciliare.

Le indicazioni nazionali del Ministero della Salute e del Consiglio Superiore di Sanità stabiliscono che una persona è dichiarata guarita dopo la scomparsa dei sintomi e avendo eseguito due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

l

LEGGI ANCHE: "Andrà tutto bene se ti comporti bene": le dieci regole della regione Marche per battere il Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA