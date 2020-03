Esami per il Coronavirus senza scendere dall'auto: anche ad Ascoli il tampone "drive in"

ASCOLI - Sono sette i nuovi casi positivi al Covid-19 ad Ascoli e provincia (quasi 400 in isolamento domiciliare). Il totale dei tamponi positivi ieri mattina erano 43 (23 ad Ascoli) ma in questo conteggio vanno considerati anche le persone già positive e che sono state sottoposte a un nuovo esame del tampone. C’è anche da aggiungere che i risultati arrivano a rilento, anche perchè una parte degli esami vengono ancora effettuati a Fermo.

Tutto dovrebbe cambiare a partire da lunedì, quando nell’Area Vasta 5 entrerà in funzione la nuova macchina in grado di effettuare cento tamponi a ciclo, con un singolo ciclo che dura tre ore. Durante la giornata la nuova strumentazione è in grado di effettuare l’esame di circa 800 tamponi. Sempre da un punto di vista sanitario aumentano le richieste di persone per essere sottoposte all’esame del tampone. Ma dove si faranno ? «Davanti ai due ospedali - annuncia il direttore generale, Cesare Milani - ma anche ricorrendo alle auto, lo stiamo valutando».

