Covid: chiuse tutte le scuole superiori delle Marche, didattica 100% in Dad. Nell'Anconetano classi off limits anche alle medie

ANCONA - Emergenza Coronavirus, le Marche decidono la chiusura delle scuole superiori, con il 100% di Dad e per la provincia di Ancona, la più colpita, il provvedimento è valido anche per le medie.

È appena terminato il tavolo regionale di confronto in cui l'assessore Filippo Saltamartini ha comunicato che "a causa del diffondersi di varianti e in preparazione della vaccinazione del personale scolastico la regione Marche pubblicherà un ordinanza per cui da sabato 27 febbraio le scuole secondarie di secondo grado di tutta la regione e quelle di primo grado solo nella provincia di Ancona applicheranno la DAD al 100% per la prima settimana di marzo. A seguito anche del numeroso aumento dei contagi nella provincia di Ancona in cui sono già state disposte chiusure limitrofe, per arginare la situazione si disporrà la chiusura anche per le province adiacenti".

Ultimo aggiornamento: 18:25

