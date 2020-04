iorestoacasa, il "tonno alla ghiotta con una spruzzata di peperoncino" dello chef Giovanni Bombace

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. Il prof. Giovanni Bombace è un biologo marino che ha lavorato per molti anni ad Ancona come direttore dell’Istituto di ricerca sulla Pesca marittima prima e come professore universitario poi. È un appassionato di cucina e tra poco uscirà un suo libro. Oggi propone il "tonno alla ghiotta con una spruzzata di peperoncino".

INGREDIENTI

4 fette di tonno crudo, 1 cipolla bianca, 6 pomodori San Marzano o vesuviano maturi o 10 datterini, Basilico, Capperi sott’aceto, Olive verdi nostrane, Peperoncino, Olio evo, Origano, Aceto balsamico

PREPARAZIONE

Per iniziare

Affettare una cipolla bianca novella, stendere in una padella e coprire appena con acqua, aggiungere un pizzico di sale e fare appassire.

Continuando

Appena la cipolla sarà appassita aggiungere il pomodoro fatto a pezzetti, basilico, il peperoncino, le olive spezzettate, i capperi e abbondante olio evo. A questo punto lasciare amalgamare in padella controllando ogni tanto il sugo in preparazione.

Il tonno

A questo punto vanno aggiunti le fette di tonno o i tranci di alletterato o di altro tonnoide.

Per finire

Lasciare cuocere per circa 10 minuti, spolverare con origano e aggiungere aceto balsamico. Lasciate risposare la pietanza fino a quando non sia diventata tiepida. Anche fredda è ottima

PERFETTO CON UN ROSSO CONERO

C’è il pesce, ma è carne rossa. Per questa ricetta un calice di rosso Conero può esaltare il sapore del tonno immerso in un sughetto davvero ghiotto. Va servito a una temperatura di 18 gradi.

