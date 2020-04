iorestoacasa, "Pasta, sarde e muddica turrata al finocchietto" dello chef Giuseppe Merlino

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. Giuseppe Merlino ci ha inviato questa straordinaria ricetta palermitana dai mille profumi, la "Pasta, sarde e muddica turrata al finocchietto".

GLI INGREDIENTI

400 gr chitarrine, 2 pomodori ramato, 1 cucchiaio da minestra di uvetta passa di Corinto, 1 mazzo di finocchietto selvatico, 200gr pangrattato, 50gr salsa di pomodoro, 2 filetti di acciughe, 1 cucchiaio pomodori secchi, 50 gr olive verdi, 1 cucchiaio capperi, 2 patate medie, 500 gr sarde o alici fresche, 2 spicchi d’aglio, 1 cipolla bianca piccola, zafferano, olio, sale e pepe.

LA PREPARAZIONE

La “muddica”

Sbollentare il finocchietto per 2 minuti poi passare in acqua e ghiaccio, strizziamo e tritiamo unendolo al pan grattato.

La salsa

Partiamo con un fondo di aglio, cipolla, capperi, acciughe, olive, olio evo e pomodori secchi. Poi uniamo la salsa. Dopo 20 minuti, frullare e lasciare raffreddare quindi unire con la mollica. Passare il tutto in padella a tostare a fuoco basso mescolando con olio evo fino a raggiungere la croccantezza desiderata

La salsa allo zafferano

Cuocere le patate con cipolla, olio e zafferano e infine frullare

E infine

Sbollentare i pomodori ramati, togliere i semi e tagliarli a listarelle, poi unirli a pinoli tostati e uvetta ammorbidita 2 ore in vino bianco, sale. Cuocere le sarde pulite in forno per 5-7 minuti. Cuocere le chitarrine saltarle con aglio, olio e finocchietto. Preparare il fondo di salsa zafferano e sopra le chitarrine. Mettiamo la salsa e condite il tutto

OTTIME CON UN CALICE DI PECORINO

Dalla Sicilia alle Marche. Per questa ricetta consigliamo un calice di Pecorino, un vino bianco secco, profumato piacevole e versatile negli abbinamenti. Il vitignoè tipico dell’Ascolano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA