iorestoacasa, "Cereali e legumi, il piatto della salute" della chef Linda Stacchiotti

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. Oggi è il turno di "Cereali e legumi, il piatto della salute" della chef Linda Stacchiotti.

INGREDIENTI

140 gr di farro precotto, 240 gr di fagioli borlotti già lessati (80 gr da crudi), 500 gr di verdure miste crude (zucchine, carote, pomodori, peperoni), metà cipolla, 2 cucchiai di olio, sale,

pepe nero, paprika.

PREPARAZIONE

Il procedimento

Taglia a metà la cipolla e mettila in una padella insieme a prezzemolo ed 1 cucchiaio di olio e lascia soffriggere per qualche minuto. Aggiungi le verdure tagliate a pezzetti e aggiungi 1 altro

cucchiaio di olio, sale, pepe nero e paprika. Aggiungi 2/3 bicchieri di acqua e lascia cuocere per 10 minuti. Metti una pentola d’acqua a bollire e non appena è pronta cuoci il farro precotto per 10 minuti. Aggiungi ora alla padella con le verdure i fagioli borlotti lessati precedentemente e il farro precotto. Aggiungi altra paprika e mescola. Il piatto è pronto

Le alternative

Si può abbinare riso venere + ceci, pasta integrale con lenticchie, riso + piselli.

PERFETTO CON UN BIANCHELLO DEL METAURO

Per questa ricetta light ci vuole un vino che ben si accompagna. Come il Bianchello del Metauro la cui moderata gradazione alcolica lo rende un vino fresco e da compagnia. Cin cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA