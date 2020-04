iorestoacasa, "Sarmale (involtini) di carne, riso e foglie di verza" della chef Angelica Dumitrescu.

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo.

Oggi è il turno dei "Sarmale (involtini) di carne, riso e foglie di verza" della chef Angelica Dumitrescu. Angelica proviene dalla Macedonia, regione della Romania. Questo piatto fa parte della tradizione gastronomica delle feste di Pasqua ma anche natalizie. Si possono anche usare delle foglie di vite.

INGREDIENTI

1 verza; 3 cipolle; 1 carota; 200 gr di riso lessato; 500 gr di carne macinata di vitello; 2 cucchiai di concentrato di pomodoro; olio evo; sale e peperoncino.

PREPARAZIONE

I primi passi

Tritare finemente le cipolle e la carota e fare rosolare il trito in una padella con 4 cucchiai di olio evo per 10 minuti. Aggiungere il riso lessato e scolato quindi mescolate e fate cuocere per altri 10 minuti

La carne

Una volta intiepidito il mix aggiungete la carne macinata, il concentrato di pomodoro, il sale e il pepe.

La verza

Lavare le foglie del cavolo verza, farle sbollentare in acqua con il succo di un limone e un cucchiaino di sale grosso. Far raffreddare su un canovaccio.

L’involtino

Mettere il composto sulla foglia e piegare. In una pentola mettere 2 cucchiai di olio e il cavolo tagliato a listarelle. Sistemare gli involtini e ricoprirli con acqua calda. Cuocere un’ora e mezza.

OTTIMI CON UN ROSSO DEI COLLI MACERATESI

L’enologo Roberto Potentini consiglia un vino rosso di buona presenza senza troppo alcol come un Colli Maceratesi Rosso Riserva 2018. Maturato in legno per addolcire i tannini verdi del Sangiovese e con un piccolo mix di altri vitigni.

