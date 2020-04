iorestoacasa, le mezzo maniche al ragù bianco di scottona marchigiana dello chef Leonardo Castaldi

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Chef Leonardo Castaldi lo trovate al Wine not?, Lungomare Vanvitelli 24/B, Ancona. Oggi propone le mezzo maniche al ragù bianco di Scottona marchigiana.

INGREDIENTI

350 gr pasta mezze maniche, 500 gr di polpa di scottona, 150 g di carote, 100 g di sedano, 50 g di cipolla dorata, uno spicchio d’aglio in camicia, sale, olio, pepe qb, 500 ml di brodo vegetale, 1 spicchio di limone, vino bianco, un mazzetto aromatico di salvia, timo, rosmarino, maggiorana, alloro.

PREPARAZIONE

Il fondo di verdure

Preparare il trito di verdure (cipolla, sedano carota tagliata a cubetti di 1 centimetro), disporlo in una pentola capiente con il mazzetto aromatico, mezzo limone, aglio, olio, sale e pepe.

La carne

Tagliare la polpa magra , di scottona a cubetti, di 1cm, della stessa dimensione delle carote

Il procedimento

Dopo aver tagliato la carne, scaldare la padella a fuoco dolce con il trito di verdure e far soffriggere appena. Aggiungere la carne, aggiustare di sale e pepe, far cuocere a fuoco lento fino a completa rosolatura. Sfumare con vino bianco. Una volta evaporato l’alcol, aggiungere il brodo vegetale e portare la carne a completa cottura facendo sobbollire per circa un’ora.

Il tocco finale

Versare la pasta cotta nella padella del ragù mantecandola con parmigiano reggiano stagionato 24 mesi e un filo d’olio del Monte Conero

CHE DELIZIA CON UN ROSSO CONERO

Chef Castaldi consiglia per questa sua ricetta un vino del territorio, come il San Lorenzo Rosso Conero Doc della cantina Umani Ronchi, che prende il nome dal vigneto di Osimo dove è nato

