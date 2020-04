iorestoacasa, i pomodori ripieni al gusto di pancetta della chef Lucia Romagnoli

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it.

I pomodori ripieni sono un ottimo piatto unico che piace anche ai bambini e il composto di carne può essere sostituito anche con riso e piselli, avendo cura di lessare il riso prima di riempire i pomodori rossi da mettere in forno. Questa ricetta è proposta dala chef Lucia Romagnoli.

INGREDIENTI

8 pomodori rossi, 320 g di macinato di vitello, 80 g di pancetta a cubetti, 1 cipolla, 1 spicchio di aglio, 2 uova, 40 g di parmigiano grattugiato, 40 g di pangrattato, 2 fette di pane raffermo, 100 ml di latte, 10 cl di vino bianco secco, 1 ciuffetto di prezzemolo, 4 cucchiai di Olio evo, sale, pepe.

PREPARAZIONE

Lavare i pomodori, tagliare la calotta e metterla da parte. Svuotare i pomodori utilizzando un cucchiaino e stando attenti a non romperli. Capovolgere i pomodori e lasciarli scolare per 15-20 minuti.

Tritare la pancetta, spezzare il pane e metterlo a bagno nel latte. Tritare cipolla e aglio, metterli in una padella con 2 cucchiai di olio e farli appassire per 3-4 minuti. Unire pancetta e carne macinata, fare rosolare, aggiungere il vino e farlo sfumare. Unire la polpa di pomodoro e lasciare in cottura per altri 10 minuti. Il composto non deve essere acquoso.

Sbattere le uova con il parmigiano, unire la mollica del pane strizzata e il prezzemolo tritato.

Aggiungere la carne cotta e mescolare. Riempire i pomodori, spolverarli con il pane grattugiato e un filo d’olio. Mettere in teglia e in forno a 180° per 25 minuti circa.

CHE DELIZIA CON UN VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

Un matrimonio perfetto con il pluripremiato Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Santa Maria d’Arco di Enrico Ceci: esaltazione dei sapori e dei profumi fruttati tipici del vitigno, morbido e gentile al palato.

