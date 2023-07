CORINALDO - “Può succedere che un ragazzo prenda un’ aereo da Londra direzione Milano, passi a prendere il padre e insieme si mettano in auto alla volta di Corinaldo e solo nel tragitto gli spieghi il perché di quel viaggio”. In queste poche righe il riassunto della curiosa giornata vissuta dalla famiglia Bugugnoli in occasione del Trattore Day. Il Museo Trattori Lucenti di Corinaldo è un’idea di Antonio Bugugnoli e vanta il più grande parco trattori cingolati Vender costruiti a metà degli anni ’40. “Il 16 e 17 giugno scorsi – racconta Luca Bugunoli, figlio del fondatore del museo – abbiamo ricevuto una sorpresa inaspettata e molto gradita. Un storia assurda come le circostanze in quanto né una telefonata di avvertimento né un messaggio hanno preceduto l’arrivo di parte della famiglia Vender. Noi, ignari di tutto, ci siamo ritrovati gli eredi del marchio girare all’interno del Museo già dalle prime ore della mattina della Domenica”.

Una visita inaspettata

Si tratta di Taddeo Vender, il padre Jody Vender è il figlio dell’ Ing.

Agricoltura, Carloni (Lega): «Un onore partecipare al Villaggio Coldiretti di San Benedetto»

La famiglia Vender a Corinaldo

L’universo collega le persone e le cose, questa è una testimonianza reale di come le cose fatte con amore attirino le persone con gli stessi interessi. Mio padre, una vita per il marchio Vender, con la sua umiltà e classico stupore ne sarebbe stato sicuramente fiero , orgoglioso di mostrare come loro li hanno costruiti e come Toni dopo oltre cinquant’anni li ha restaurati”. Jody e suo figlio sono rimasti estasiati dalla maniacalità del restauro , della fedeltà nei particolari e dal rombo inconfondibile . “Parlando con Jody e suo figlio tante erano le domande e le curiosità a cui rispondevamo e lo stupore nel vedere ma soprattutto guidare una dei trattori Vender di famiglia è stato qualcosa di indescrivibile. Lui che purtroppo ha vissuto poco l’azienda Vender Spa di Milano (aveva solo 8/9 anni quando il padre vendette gli stabilimenti all’ americana ALLIS-Chalmers) si sentiva amareggiato proprio perché noi avevamo più “pezzi“ riguardanti l’azienda di Famiglia di quante loro potevano aver messo da parte”.

Una passione per i trattori che guarda al futuro

Al museo anche il sindaco Gianni Aloisi, gli assessori Francesco Spallacci e Luca Olivieri e la presidente del Consiglio Laura Pierangeli che hanno sottolineato il vanto del Museo per la città di Corinaldo che, grazie al loro sito web - che permette di vedere e sentire i trattori on line - ha creato una linea di congiunzione tra passato e presente . “Quanto accaduto – conclude Luca Bugugnoli – ci ha dato lo stimolo, grazie anche al supporto del Cjame Jesi, per organizzare qualcosa di più grande il prossimo anno con una reunion più importante e strutturata a consolidare questa testimonianza di affetto. Un ringraziamento va a Gualtiero, Maicol e tutti gli amici trattoristi che con la loro professionalità e il loro impegno tutto l’anno rendono possibile tutto ciò e naturalmente a madre e la mia famiglia per sopportare e supportare tutto questo”.