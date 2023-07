SAN BENEDETTO - In difesa della pesca, alla presenza del presidente Ettore Prandini e del ministro Francesco Lollobrigida: inizia oggi alle 9,30 la giornata sambendettese del titolare della delega all’Agricoltura che poi, alle ore 17, inaugurerà il Villaggio Coldiretti in centro. Tre giorni nei quali San Benedetto sarà la capitale del Made in Italy non solo marchigiano ma nazionale prima tra le città italiane non capoluogo di regione a ospitare l’expò.

La macchina



Una macchina imponente che da giorni è in movimento in città. E porterà numerosi eventi. Non solo i menù di qualità a 8 euro, non solo eventi, manifestazioni e spettacoli. Già stasera a mezzanotte ci saranno i fuchi di artificio, preceduti durante tutta la giornata da Scuola di cucina su diversi prodotti, le opportunità offerte dal fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, strumenti per reprimere le frodi e riconoscere la genuinità dei vini, educational sulla Dieta mediterranea con i riflessi economici, sociali ed ambientali di stili nutrizionali sani. Saranno presenti Roberto Weber, presidente Istituto Ixè, Felice Adinolfi, direttore centro studi Divulga, Carmelo Troccoli, direttore Campagna Amica, sindaco Antonio Spazzafumo, Maria Letizia Gardoni, presidente Coldiretti Marche dalle ore 21 in poii nello spazio incontri.

E ancora dalle 22 degustazioni e un altro educational su come combattere sofisticazione e contraffazione degli oli extra vergini di oliva. Sono solo questi alcuni degli appuntamenti della prima giornata che segnerà l’inaugurazione. Per quanto riguarda la circolazione stradale, con lo spegnimento del semaforo in zona Branadoro non si sono segnalti più disagi alla circolazione anche perché è nel weekend che storicamente la città d’estate resta intasata anche in assenza di eventi. Comunque tutti coloro che vorranno godersi i vari appuntamenti potranno utilizzare diversi tipi di mezzi. A cominciare dalle biciclette delle quali oramai tutti gli hote sono dotati e offrono ai propri clienti gratuitamente. Inoltre sono in funzione i bus navetta che fanno la spola su tutto il lungomare per coloro che fanno fatica a muoversi a piedi.



I mezzi



Da diversi giorni poi sono in funzione i monopattini elettrici e le auto in car shearing che soprattutto i turisti del nord sono oramai abituiati a utilizzare. Mentre per chi viene dai paesi vicini potrà tranquillamente trovare un posto auto nei pressi dello stadio Riviera delle palme dove appunto fa tappa anche il pullman. Ovviamente la maggior parte del flusso sarà indirizzato verso la zona del giardino Nuttate di luna dove c’è l’area ristoro con menù davvero molto gustosi a prezzi indubbiamente popolari.

Un luogo particolarmenet affascinante ma anche lontano dal centro dove con il caldo incipiente non si sentiranno sicuramente i forti odori che emanano le pietanze quando vengono soffritte visto che il mare è molto vicino. La zona con i prodotti bio invece è stata allestita sul lungomare nord mentre quelli della filiera più classica ma sempre certificata Coldiretti, si potranno trovare più in centro la viale Buozzi e viale Secondo Moretti con prodotti tipici da tutta Italia.