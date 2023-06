FOSSOMBRONE - Giorgio Durazzi, 86enne, già custode del cimitero del capoluogo, ieri pomeriggio a Calmazzo di Fossombrone, mentre stava lavorando il proprio appezzamento di terreno, è stato travolto dal trattore che si sarebbe mosso all’improvviso cogliendolo di sorpresa. Non si esclude che possa anche essere caduto mentre era alla guida dal trattore.

Anche un trauma toracico



Ha riportato un trauma toracico ed è rimasto per circa quattro ore intrappolato sotto il pesante mezzo con la gamba destra schiacciata riportando gravi conseguenze in particolare al piede. E’ stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona in prognosi riservata. Comunque non sarebbe in pericolo di vita.

L’indicente è successo ieri nel primo pomeriggio. È compito dei carabinieri ricostruirne la dinamica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Urbino e gli operatori del 118 di Fossombrone. Sarebbe stata la moglie dell’86enne a dare l’allarme preoccupata perché con il passare del tempo il marito non rientrava a casa né rispondeva al telefonino.



L’anziano ha trascorso molto tempo in una situazione di forte precarietà. Non riusciva a liberarsi da solo né alcuno aveva visto l’incidente né udito le sua invocazioni di aiuto. Stando a quanto riferito dai soccorritore, l’86enne non sarebbe rimasto vittima del ribaltamento del pesante mezzo. Altrimenti le conseguenze sarebbero state di ben altra natura. È abitudine dell’uomo lavorare il proprio campo. Lo ha fatto anche ieri poco dopo aver pranzato, nonostante la giornata festiva. Le condizioni del meteo non era delle migliori. Il cielo più tardi ha preso a rumoreggiare. Più che altro un accenno di temporale dovuto al caldo. Una pioggerella è poi caduta a macchia di leopardo non comportando particolari conseguenze di disagio o pericolo.



Interviene l’eliambulanza



Nell’eliporto di Fossombrone il velivolo del soccorso, allertato dall’equipaggio del 118 intervenuto nel luogo dell’incidente, è atterrato una quindicina di minuti prima delle 18. Ha recuperato il ferito che nel frattempo era stato trasferito lì dalla campagna. Nel volgere di pochi minuti ha ripreso il volo in direzione di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco avevano provveduto a rimuovere il trattore e liberare l’anziano in condizioni ormai disperate. Non appena si è appresa la notizia dell’incidente in diversi hanno cercato di sapere qualcosa di più in merito allo stato di salute dell’uomo conosciuto e benvoluto da tutti in particolare nella frazione in cui abita con la propria famiglia.