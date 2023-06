Scontro tra una moto e un furgoncino: ferito e portato a Torrette un centauro di 21 anni

MACERATA - Scontro tra una moto e un furgoncino, centauro finisce a Torrette. L'impatto in via Fonte della quercia a Macerata. In sella alla moto un 21enne residente nel capoluogo che, all’altezza dell’incrocio dove si trova l’azienda Cimar, si è schiantato contro un furgoncino che si stava immettendo sulla carreggiata.

Il giovane, nell’impatto, è stato sbalzato a terra, facendo un volo di circa dieci metri. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e, i sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure al giovane centauro, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Gli agenti della polizia locale si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente.