Professoressa Francesca Spigarelli, docente ordinaria di Economia applicata all’Università di Macerata ed esperta del mercato cinese: il progetto di avvicinare le imprese marchigiane ad una piattaforma dell’e-commerce come Alibaba garantirebbe una vetrina globale. E aprirebbe anche la “porta d’Oriente”, non sempre così accessibile: quali sono le prospettive?

«Per le difficoltà che caratterizzano l’ingresso nel mercato cinese, avere una vetrina come Alibaba per proporre i propri prodotti è sicuramente una strategia dalle grandi potenzialità».

Cosa ci ha sfavorito finora?

«Le nostre imprese sono piccole e non si possono permettere di avere propri agenti e rappresentanti che operino in loco. Né tanto meno di avere filiali commerciali in Cina. Da sole non riuscirebbero a penetrare quel mercato. Mentre mettere insieme più produzioni e sfruttare la vetrina di Alibaba può essere la via giusta per riuscirci».

Cosa rende la Cina un mercato così difficile?

«Dopo il Covid, è diventato ancora più complicato penetrare il mercato cinese perché il costo della vita per il personale espatriato là è diventato esorbitante. Inoltre, sono proprio i cinesi ad essere cambiati. Il mercato è ancora più fortemente digitalizzato».

E in questo contesto, una piattaforma come Alibaba garantirebbe un assist non indifferente.

«Avere un intermediario che possa accompagnare le aziende in quel mercato e creare una vetrina che metta a sistema le varie produzioni della regione credo sia una strategia vincente. Dà la possibilità di penetrare il mercato cinese con uno strumento che ai cinesi è gradito».

Come gradito è anche il made in Marche.

«Le nostre produzioni sono proprio quelle verso cui si indirizza il mercato cinese, attento alla qualità, all’esclusività, al pregio delle lavorazioni. Dalla moda all’agroalimentare, i nostri prodotti sono riconoscibili per la loro eccellenza».

Le Marche fanno ancora fatica a stare al passo con la digitalizzazione del mercato: saremo in grado di operare con un colosso dell’e-commerce come Alibaba?

«È una possibilità per le nostre imprese di fare un salto nel mondo digital che altrimenti potrebbe essere procrastinato. Un’operazione di educazione digitale a cui si devono necessariamente sottoporre. Ma c’è anche un altro tema».

Ovvero?

«Quello della proprietà intellettuale. Bisogna essere attrezzati per far in modo che i prodotti mantengano la loro unicità ed essere pronti a tutelarsi in situazioni di plagio. Ice ha promosso questo accordo con Alibaba, e penso sia un’ottima strada. E sempre Ice sta lavorando da anni sul tema della proprietà intellettuale e sulla sensibilizzazione delle imprese alla brevettazione. Le nostre imprese possono trovare una grande sponda in questi canali, ma attenzione ad avere le giuste competenze digitali e la struttura adeguata».