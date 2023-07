ANCONA I magici borghi tra passato e futuro, sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione in un’ottica di promozione e sviluppo economico del territorio. Una mission, quella del bando Servizi digitali integrati emanato dalla Regione, che punta a rendere le città marchigiane e i piccoli borghi sempre più connessi, moderni e attrattivi, mettendo a disposizione 7 milioni di euro.



Le finalità



Della cifra totale, 1 milione verrà riservato ai comuni inclusi nell’elenco regionale dei borghi storici, quelli individuati cioè dal bando Borgo accogliente curato dal settore Turismo di Palazzo Raffaello. «L’obiettivo – spiega l’assessore alla Digitalizzazione Andrea Maria Antonini - è diffondere la crescita digitale su tutto il territorio, composto di tanti poli urbani di medie e piccole dimensioni. Realtà diffuse che attraverso la tecnologia hanno la possibilità di integrarsi e competere con altre località, metropolitane e nazionali, superando i confini fisici e annullando le distanze». I comuni che decidono di partecipare al bando potranno proporre itinerari tematici, eventi live, vetrine digitali e iniziative di turismo esperienziale e didattico che saranno poi messi in rete e resi fruibili in un circuito digitale che include anche soggetti operanti a livello interregionale e nazionale. Paradigma di riferimento è quello del Borgo digitale diffuso, «una nuova visione del territorio – prosegue Antonini – basata sull’impiego di strumenti avanzati del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quali leve economiche di rilancio e di trasformazione del proprio tessuto» Il bando destina ai beneficiari 45mila euro attraverso voucher a sostegno di soluzioni innovative in grado di favorire la trasformazione digitale dei sistemi locali, la semplificazione e l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Con l’intervento, finanziato con i fondi Fesr 2021/2027, i nostri borghi vengono proiettati nel futuro.