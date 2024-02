GROTTAMMARE Grottammare conferma l’adesione al club Borghi più belli d’Italia. «Una realtà che più di ogni altra aiuta a promuovere l’immagine di Grottammare in Italia e anche fuori poiché tutto il materiale e le guide sono anche in lingua estera – dice Lorenzo Rossi, assessore alla Crescita culturale e accoglienza turistica - Lo abbiamo riscontrato anche attraverso i feedback di molti operatori turistici e ristoratori. Il Comune è anche membro, nella mia persona, del Comitato di amministrazione dell’associazione regionale dei Borghi più belli d’Italia che produce costanti iniziative e a breve partiranno anche un progetto di digitalizzazione e una serie di percorsi cicloturistici. Numerosi i supporti cartacee e digitali che promuovono la città, come alla Bit di Milano dove eravamo presenti con il vario e diffuso materiale dei Borghi».

Il Comune aderisce, sin dal 2007, al club e i numeri confermano il valore delle iniziative proposte: dal 2017 al 2022, nonostante la pandemia, i dati web registrano una crescita sia per il portale istituzionale, che vede un incremento di circa 1 milione di visitatori, che per i social network dell’associazione, che raggiungono un totale di oltre 1.800.000 followers. Il canale Instagram si conferma il primo account istituzionale del turismo in Europa con un bacino di utenti che sfiora il milione di followers. Inoltre nel 2021 Grottammare è stata scelta per rappresentare la Regione al concorso Rai "Il borgo dei borghi".