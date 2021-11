Maxi scivolo in via Curiel, un'attrazione da scommessa: commercianti curiosi per la novità ma anche dubbiosi sull’impatto

PESARO - Si dividono le attività commerciali fra piazzale Lazzarini e via Curiel sull’attrazione del format natalizio “Pesaro nel Cuore”, ovvero il maxi scivolo di ghiaccio “Ice Slide”, che dovrà occupare la facciata laterale del palazzo che ospita Galleria Roma, angolo via Curiel. C’è chi crede che l’attrazione contribuirà a spostare il passeggio dal cuore della piazza verso il teatro Rossini e le vie laterali, e chi invece ritiene che il via e vai ai negozi per gli acquisti natalizi, possa passare in secondo piano per non parlare poi dei residenti del palazzo al centro di via Curiel, che per uscire dai propri garage dovranno spostarsi sulla parte opposta. L’arrivo dell’attrazione per il divertimento di bambini e famiglie, inevitabilmente per un mese comporterà una modifica alla viabilità e all’ingresso alla via.



Unico corridoio disponibile sarà l’accesso da via delle Contramine. L’intervento: i primi interventi per preparare via Curiel ad ospitare la maxi struttura che sfiora i dieci metri di altezza, sono partiti proprio ieri. E’ stato necessario smontare i pali dell’illuminazione cittadina poi dovranno essere eliminate fioriere e altri arredi. L’arrivo dell’Ice Slide, un’attrazione firmata gruppo Dits Italia (Dinner in the Sky) e le operazioni di montaggio dovrebbero slittare invece alla prima quindicina del mese. Le reazioni: «C’è curiosità e attesa certo, ma anche qualche dubbio – commenta Marlyn Maita dell’omonimo negozio di borse, accessori e moda della via – ritengo che le dimensioni di questa attrazione, siano troppo impattanti proprio all’angolo di fronte ai negozi. Nel mio caso per esempio il maxi scivolo di ghiaccio copre e mi esclude dalla visibilità guardando verso Piazzale Lazzarini-teatro Rossini, oltre a eliminare una buona fetta di passaggio, fra chi autorizzato a entrare in Ztl e non. Tutto considerando l’ampiezza stessa di questa via, che già ora è un asse particolarmente stretto».



La società Dits Italia, che fornisce e promuove attrazioni come queste, in accordo con lo staff organizzativo dell’Amministrazione comunale, precisa che verrà comunque lasciato un corridoio per il passeggio e l’ingresso ai negozi, fra il portale di accesso all’attrazione e la rampa di salita allo scivolo. Dubbiosa anche Anna Vichi del negozio di abbigliamento “Alice”. «Una novità per una via come la nostra – ammette – che può essere un successo ma anche un elemento di divisione al tempo stesso. Tutto lo capiremo solo a struttura montata, impatto visivo e non solo. Il carico-scarico per le consegne alle attività si concentrerà dall’altro lato o su piazzale Lazzarini».



Resta da definire con l’ufficio comunale viabilità come cambierà l’accesso e l’uscita dai garage dei palazzi sul fronte di via Curiel e la regolamentazione carrabile di via Contramine o dell’ingresso a monte della via per chi proviene da viale XI Febbraio.

