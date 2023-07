FERMO - La provincia di Fermo continua a perdere residenti. Nel primo quadrimestre di quest’anno la popolazione si è ridotta di 352 persone. Se il trend è proseguito, già alla fine di maggio il numero dei residenti sarà sceso sotto la soglia dei 167.000. Dei 352 abitanti in meno, 106 sono a Sant’Elpidio a Mare, 51 a Fermo, 41 a Porto San Giorgio e così via. Continua invece il trend positivo di Porto Sant’Elpidio e Altidona. Questi due Comuni sono stati gli unici della provincia ad aver registrato un aumento della popolazione tra il 2012 e il 2022: Porto Sant’Elpidio +1,25% e Altidona +8,15%.

Le percentuali



E anche nei primi quattro mesi del 2023 hanno visto un incremento dei residenti: +9 per Porto Sant’Elpidio (ovvero +0,04%) e + 4 per Altidona (+0,14%). Questa è l’elaborazione dei numeri ricavati dal sito dell’Istat che ci offre il dato della demografia fino alla fine di aprile (numeri provvisori). Meno di un quinto dei residenti della provincia risiede nel capoluogo.



La tendenza



Dopo il -3,52% del decennio 2012-2022, la città ha perso altri 51 residenti. Ciò vuol dire un calo dello 0,14% nei primi quattro mesi del 2023. Al 30 aprile la popolazione risultava di 35.738 persone. Se di Porto Sant’Elpidio, il secondo Comune più popoloso della provincia, abbiamo detto, balza agli occhi il -106 di Sant’Elpidio a Mare, che con 16.397 residenti occupa il gradino più basso del podio.



La riviera



Ha invece recuperato terreno Porto San Giorgio che nel periodo analizzato ha perso... “solo” 41 residenti per attestarsi a 15.577. Ma se a livello numerico sono i grandi Comuni della provincia a spostare l’ago della bilancia, a livello di percentuali sono quelli più piccoli ad aver avuto le variazioni più significative. Tra i Comuni che hanno incrementato la popolazione nei primi quattro mesi del 2023 troviamo Monte Vidon Combatte (+7; +1,78%), Monteleone di Fermo (+4; +1,15%) e Massa Fermana (+7; +0,79%). Tra quelli che invece hanno perso più residenti, sempre in percentuale, Monsampietro Morico (-12; -1,98%), Torre San Patrizio (-29; 1,53%) e Santa Vittoria in Matenano (-12; -1,01%). Chiaramente quando si parla di aumento o diminuzione della popolazione non bisogna considerare solo il saldo naturale anagrafico, cioè la differenza tra nati e morti, ma anche i trasferimenti delle persone che cambiano residenza oppure arrivano o partono per l’estero.



I borghi



Nella provincia di Fermo 15 Comuni hanno meno di mille residenti. I più piccoli sono Monte Rinaldo con 318 abitanti, Smerillo con 333 e Monteleone di Fermo con 351. Altri 10 hanno una popolazione compresa tra mille e 42.000 persone. Questo per dire che, visto tale frazionamento se i piccoli Comuni continuano a perdere residenti, sarà sempre più difficile garantire i servizi. Parliamo di istruzione, sociale, cultura e sport. È possibile che ogni Comune abbia un plesso scolastico moderno ed efficiente? Ed è evidente che lo spopolamento genera anche la fuga delle attività commerciali che non riescono più a stare in piedi. Per cui l’anziano che vive in paese non avrà più la possibilità di fare la spesa a piedi, al negozio di prossimità. Ma dovrà rivolgersi o ai familiari, o ad attività che tra i servizi hanno la consegna a domicilio. La soluzione evidente sarebbe la fusione dei Comuni ma per ora tutti fanno orecchie da mercante.