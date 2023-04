Msc Armonia è arrivata in porto ad Ancona: crocieristi accolti da pioggia e freddo, ma i negozi aperti

ANCONA - La nave Msc Armonia è attraccata al porto di Ancona: si tratta della prima di 30 toccate che la nave da crociera farà da qui fino al 3 novembre, alle quali nel corso della stagione si aggiungeranno ulteriori 21 attracchi garantiti da altre compagnie di navigazione. I crocieristi sono stati accolti dalla pioggia e da un tempo più autunnale che primaverile con temperature sotto la media, tanto che nei complessi sciistci del Maceratese sta nevicando.

Pioggia e maltempo, ma in centro negozi aperti per accogliere i crocieristi

Pioggia e maltempo però non hanno scoraggiato i turisti che sono scesi dalla nave per fare un giro in centro: il fatto che l'attracco sia avvenuto di venerdì e non di domenica, come accadeva fino all’anno scorso, è fondamentale. I crocieristi infatti potranno essere accolti da una città viva e non sonnacchiosa con tanti negozi chiusi per il turno domenicale.