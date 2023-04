Ragazzo di 18 anni si lancia dalla nave da crociera e muore, la tragedia sulla Costa Toscana appena partita da Civitavecchia

Si è spogliato, ha lasciato documenti e telefono sul ponte della Costa Toscana e si è lanciato in mare. La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì, poco dopo le 20, quando la nave da crociera aveva da poco lasciato il porto di Civitavecchia per riprendere la navigazione in direzione Genova. È morto così, a poche miglia dalla costa laziale, un crocierista tedesco di 18 anni.

I soccorsi

La terribile scena è avvenuta sotto agli occhi degli altri passeggeri, che hanno visto il corpo precipitare in mare e hanno dato l'allarme. Nonostante siano state immediatamente calate delle scialuppe di salvataggio e sia arrivata in pochi minuti una vedetta della Guardia Costiera, ci sono volute diverse ore per recuperare il corpo.

La depressione

Il ragazzo viaggiava insieme alla mamma e a una sorella, facilmente identificate poiché aveva lasciato i documenti sul ponte prima di lanciarsi. Le due donne hanno confermato che il giovane soffriva di depressione.