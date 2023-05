Partito (con un'ora di ritardo) il primo volo Ancona-Parigi, Volotea: «Buone vacanze ai nostri passeggeri»

ANCONA - Sarebbe dovuto partire alle 17.55 ma l'aereo della compagnia Volotea ci ha messo un'ora in più per decollare dall'aeroporto Sanzio alla volta di Parigi. È iniziata con un inconveniente la nuova tratta che dalle Marche porta in Francia in circa un'ora e mezza, facendo atterrare i passeggeri allo scalo di Ory.

Partito il volo Ancona-Parigi, con un'ora di ritardo

Una volta concluse le operazioni di imbarco al Sanzio, Volotea ha immortalato il momento con una foto davanti allo sportellone ancora aperto dell'aereo prossimo al decollo. «Buone vacanze ai nostri passeggeri in partenza», ha scritto sulla sua pagina Facebook la compagnia aerea. E così sia.