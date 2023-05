ANCONA - Destinazione: Germania. Oltre al volo su Berlino, si punta ad agganciare le Marche ad un altro fondamentale hub tedesco, il più internazionale del Paese: Francoforte. A tracciare la rotta che parte dal Sanzio sono stati ieri il governatore Francesco Acquaroli e il direttore dell’Atim Marco Bruschini, che hanno aggiornato il tabellone degli arrivi e delle partenze dall’aeroporto delle Marche.

Le due città si aggiungerebbero alla terza già nel buoquet di mete teutoniche servite dallo scalo, ovvero Monaco, tratta già operata a cadenza giornaliera da Lufthansa. «Entro la fine di questo mese scioglieremo il nodo sul volo per Berlino - fa sapere Bruschini - ma pensiamo che non sarà l’unica nuova rotta per la Germania».



Il tris d’assi



L’altro asso che aspetta di essere calato è, appunto, Francoforte: «In entrambi i casi, contiamo di far partire i voli già per la stagione estiva». Una scommessa che vale il rilancio turistico delle Marche. «Il mercato tedesco è estremamente importante - è ancora il direttore dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche a inquadrare il contesto -: ci stiamo rivolgendo alle città hub della Germania e alla fascia della Baviera, da sempre interessate a questa regione». Intanto però, si parte con un altro mercato di riferimento: la Francia. Il volo per Parigi sulle ali di Volotea, in partenza dal 27 maggio con tratte operate il martedì e il sabato, sarà presentato in pompa magna il 9 maggio nella sede dell’Ambasciata italiana nella capitale francese.

«Un volo ha successo se si conosce sul mercato e sul te - osserva Bruschini -. Per questo abbiamo organizzato questo evento con Enit e Ice». E aggiunge ironico: «L’Enit ci sta trattando molto bene non solo perché ne sono stato direttore generale, ma anche direttore della sede di Parigi per un anno, quindi per me è un ritorno a casa». Aneddoti a parte, alla serata saranno presenti 27 tour operator internazionali e 20 testate giornalistiche francesi, tra cui Le Monde, Vogue e Le Figaro. Alla cena seguirà un concerto di musica classica. Restando sul filone del glamour, le Marche saranno protagoniste di un altro appuntamento di rilevanza internazionale: per la prima volta la Regione parteciperà come partner della Fise (Federazione italiana sport equestri) al Concorso di salto ostacoli di Piazza di Siena a Roma che dal 25 al 28 maggio porterà il gotha dell’equitazione mondiale a Villa Borghese.



La vetrina glamour



Le Marche avranno uno stand per presentare i prodotti d’eccellenza regionali e negli otto ristoranti riservati ad invitati vip a Piazza di Siena, verranno serviti solo vini marchigiani ad un parterre di livello internazionale. «Il signor Rolex berrà i nostri vini», rimarca Bruschini. «Le Marche sono una regione meravigliosa - l’apprezzamento di Marco di Paola, presidente della Fise - e come i diamanti grezzi, con il lavoro che sta facendo il presidente Acquaroli, inizieranno a brillare». Nota a margine: nella convivialità generale della presentazione di questi appuntamenti ieri mattina a Palazzo Raffaello, Bruschini non si è fatto scappare l’occasione di lanciare una stoccata.

«Faccio notare ai distratti che l’Atim sta organizzando questi eventi ed è pienamente operativa. Invito chi dice il contrario a svegliarsi dal torpore». Una frase che ha tutta l’aria di essere una frecciata all’indirizzo di chi prima del suo arrivo aveva gestito la struttura regionale del turismo.