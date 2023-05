ANCONA «Il volo per Parigi non terminerà con la stagione estiva, ma proseguirà tutto l’anno e, dal 1° ottobre, da due voli a settimana (il sabato e il martedì) si passerà a tre». Parola del direttore dell’Azienda per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche Marco Bruschini, che ha annunciato la novità da un palco di assoluta eccellenza: l’Ambasciata italiana nella capitale francese.



L’evento



Martedì sera, infatti, la rotta è stata presentata in quella cornice d’eccezione, di fronte alle maggiori testate giornalistiche francesi - tra cui Le Figaro, Le Monde, Les Échos, L’équipe, Le Journal Du Dimanche, Radio France, Marie Claire - ed ai principali tour operator: Kuoni, il gruppo Voyageur Du Monde, Donatello, La Maison des Voyages. In tutto circa 120 ospiti che hanno assistito alla presentazione delle bellezze regionali, degustando prodotti e vini rigorosamente marchigiani de “La Marchigiana” di Sarnano . Presenti anche l’assessore all’ Internazionalizzazione e alle Attività produttive Andrea Antonini, l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e la responsabile della sede Enit di Parigi Federica Galbesi.



Il conto alla rovescia



È partito così il conto alla rovescia per il debutto della nuova rotta Ancona - Parigi Orly che effettuerà il primo volo dal 27 maggio. Con tanto di annuncio che guarda già all’autunno. Tuttavia, provando a prenotare il biglietto ad ottobre, le rotazioni che Volotea - la low cost che opererà la rotta - propone sono ancora solo due: il giovedì e la domenica (con il cambio, dal 12 ottobre, dei giorni della settimana in cui sarà attivato il collegamento, come già previsto) Che la compagnia aerea non abbia ancora aggiornato il suo palinsesto? Nell’attesa di vedere quando verrà attivata la terza rotazione settimanale, dal 27 maggio da Ancona si potrà raggiungere Parigi il sabato e il martedì. La partenza dalla capitale francese è prevista alle 12,05, con arrivo nel capoluogo dorico alle 14,05. Da Ancona, invece, si decolla alle 17,55 per atterrare a Parigi alle 19,55.