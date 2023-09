A14 buone notizie: risolto l'incidente tra Grottammare e Pedaso. Strada libera verso Ancona

ANCONA- Poco prima delle ore 19:30 di oggi (13 settembre), sulla A14 Bologna - Taranto, nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, è stato risolto l' incidente avvenuto all'altezza del km 292 che ha visto coinvolti due camion.

L'intervento

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato, il traffico transita sulle corsie disponibili e si registrano code in diminuzione in direzione Ancona.