Soffitti già fradici nella Sae abitata soltanto da quattro mesi

VISSO - Soffitti fradici in una delle Sae di Villa Sant’Antonio, abitata da soli quattro mesi. Dopo che nei giorni scorsi diversi residenti, sia in zona Villa Sant’Antonio, Cesare Battisti e campo sportivo, avevano segnalato al comune diversi inconvenienti riscontrati nelle soluzioni abitative di emergenza, è emerso che in una delle Sae il cartongesso che forma i soffitti è fradicio ed è stato necessario sostituirlo.