VALFORNACE - Chiedono la strada ad un anziano nella casetta post sisma, ma poi gli rubano il bancomat: conto svuotato. L'uomo, però, finisce incastrato dai carabinieri di Valfornace.

A novembre scorso erano andati presso una casetta in legno post terremoto della zona di Valfornace e, con il pretesto di chiedere informazioni stradali, avevano agganciato un ottantenne del posto. La coppia si era mostrata affabile con l’anziano che, per, quando è andato all'ufficio postale per ritirare la pensionesi si è reso conto che il conto gli era stato prosciugato dei quattromila euro depositati. I malviventi infatti gli avevano asportato il bancomat con relativo Pin ed avevano effettuato una serie di prelievi. Incrociando gli estratti conto con le telecamere presenti presso i punti di prelievo i carabinieri recuperavano una serie di fotogrammi di volti ai quali bisognava associare un nome. La svolta nell’attività avveniva quando un ventottenne teramano si recava

presso una sala slot machine per cambiare i soldi appena prelevati. Il riconoscimento fatto dalla pattuglia locale consentiva di risalire all’identità dell’uomo che veniva denunciato per ricettazione ed uso indebito della carta di credito.