CINGOLI - «Vostro figlio è responsabile di un grave incidente stradale e deve pagare per evitare pesanti conseguenze». La truffa si è consumata ai danni di una coppia di anziani residenti a Cingoli che ha capito di essere stata raggirata solo dopo aver consegnato soldi e monili in oro (si parla di oltre 5 mila euro) ad un individuo che, come accordi presi telefonicamente, si è presentato nell’abitazione delle vittime.

La vicenda

La coppia, in quel momento sola in casa, era stata contattata al telefono da un uomo che si era spacciato per esponente delle forze dell’ordine, affiancato da un ragazzino. Quest’ultimo aveva finto di essere il nipote dei due anziani. «Nonno è tutto legale, papà ha avuto un grosso problema, vedi di risolverlo, ci vogliono cinquemila euro e forse di più », parole che hanno scosso la coppia, che ha subito ha cercato di racimolare più denaro possibile, andando anche a effettuare un prelievo in una banca locale. Poco dopo si è presentato un signore a cui la coppia ha consegnato soldi e diversi monili in oro convinti del fatto che questo sarebbe servito a risolvere il problema. L'uomo è uscito velocemente e sarebbe salito su un’auto parcheggiata sulla strada attigua all'abitazione. La coppia è rimasta colpita dalla voce del ragazzino che chiudeva aiuto. Dopo alcune ore dal fatto i due anziani sono riusciti a parlare con il figlio e con il loro nipote (quello vero) scoprendo che erano caduti nella trappola: all'inizio avevano dei dubbi, poi quando hanno sentito la voce del ragazzino hanno considerato la cosa seria e sono corsi a trovare la somma richiesta. Oltre al denaro i malviventi sono riusciti anche a farsi consegnare alcuni oggetti in oro, ricordi affettivi familiari.