"Una vela per un respiro", la Civitanova-Sebenic arriva alla 22°edizione: unite le sponde dell'Adriatico

ANCONA- Presentata stamattina, presso la Sala Europa di Palazzo Leopardi (Regione Marche), la regata internazionale Civitanova-Sebenico, organizzata dal Club Vela Portocivitanova (CVP), quest'anno legata alla campagna di sensibilizzazione “Una vela per un respiro”, promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) Marche e dallo stesso guidone rosso-blu.

Il progetto prevede la partecipazione del testimonial LIFC, Alessandro Gattafoni, e di due giovani promesse della vela civitanovese, affetti dalla patologia genetica ad oggi priva di cura, che si schiereranno al via della prestigiosa transadriatica dal 6 al 9 luglio prossimo, in equipaggi ridotti di due persone, a bordo di tre scafi da regata d'altura.

I contributi

«Sport e Sanità insieme all’insegna della solidarietà – ha detto l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi - a dimostrazione che lo Sport è tante cose: divertimento, educazione, inclusività, talento e anche solidarietà.

Ed è ciò che testimoniano questi atleti che non finirò mai di ringraziare per il loro impegno e la loro determinazione. A tutti noi trasmettono un messaggio di speranza: nonostante le difficoltà si lotta per migliorare se stessi e per raggiungere gli obiettivi».

Di eroismo ha parlato il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini riferendosi ad Alessandro Gattafoni “a cui sono legato da profonda stima e affetto.” «Lo Sport – ha continuato – è strumento importante di prevenzione anche in patologie gravi come la fibrosi cistica. La testimonianza di questi atleti è fondamentale e ci pone di fronte alla necessità di unirci tutti attorno a questi valori di solidarietà e vicinanza, perché anche da queste iniziative si creano le condizioni per rispondere nel miglior modo possibile alla domanda di salute e assistenza».

Una dimostrazione di forza, coraggio e un esempio da emulare quello dei tre atleti in lizza per la Civitanova-Sebenico. Malgrado accomunati dalla stessa malattia congenita, ognuno di loro la supera, giornalmente, anche con lo sport: se Gattafoni ha alle spalle un buon trascorso da pugile prima e da canoista poi, Cecilia Belletti vanta già un titolo italiano juniores in una della classi più competitive, come il Laser, specialità in cui anche Emanuele Dignani è tra i più bravi nella Regione.