Riccardo Pianosi re delle onde: il pesarese vince l'europeo Under 21 di Kite

Torregrande (OR)- L’Italia vince l’Oro a Torregrande nella Formula Kite Youth European Championship 2023. Un oro che parte dalle Marche perchè a vincerlo è Riccardo Pianosi, classe 2004, da inizio anno in forze alla Marina Militare, un argento e due bronzi continentali alle spalle. Il pesarese, cresciuto nel vivaio del Club Vela Portocivitanova (di cui oggi è il più giovane socio), ha strappato il primato al cinese Qbin Huang, che però non era in corsa per il titolo europeo ma per l’open, in una finale serrata, ad altissima velocità e caratterizzata da due sole regate. Secondo gradino del podio per il ceco Vojtech Koska, terza posizione per lo svizzero Gian Andrea Stragiotti.

La gioia

«Sono molto contento, è andata bene - il commento di Pianosi - Oggi andavo molto veloce.

Sono state due regate molto combattute però oggi avevo più velocità, mi sentivo proprio bene in acqua, avevo una bella sensazione appena entrato. Questa settimana non è stata facile perché il mio diretto avversario, Huang, andava molto velo ce. Però alla fine, grazie alla testa, la finale è una regata a se ed è andata come volevo». Per quanto concerne gli altri italiani, Flavio Marx è entrato in Gold, chiudendo tredicesimo. Nell'U19, Angelo Soli ha vinto la Silver, 4° Giuseppe Paolillo, 8° Julio Houze e 15° Felice Saturnino De Nicolò.