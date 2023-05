Cocciaretto, 10 e lode: batte la Kvitova (numero dieci del ranking) e avanza agli Open di Francia

Elisabetta Cocciaretto da 10 e lode agli Open di Francia. La tennista fermana, 22 anni, n.44 al mondo, ha mandato a casa la n.10 del ranking, Petra Kvitova, 33enne, mancina, bicampionessa di Wimbledon (2011 e 2014), alla 14esima partecipazione a Parigi. Il risultato (6-3 6-4) non ammette repliche e spalanca le porte al secondo turno del Roland Garros

Secondo vittoria in uno Slam

Le due non si erano mai incrociate. Una vittoria che per la Cocciaretto vale la seconda affermazione in carriera in uno Slam. Per la Cocciaretto si tratta peraltro della seconda partecipazione al tabellone principale del Roland Garros (dopo quella del 2021, con la sconfitta al primo turno).