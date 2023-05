CIVITANOVA - Antipasto d’estate servito su una spiaggia pulita e livellata a Civitanova. In pochi giorni Comune, ditta incaricata ed operatori balneari sono riusciti a farsi trovare pronti all’appuntamento con la prima domenica di bel tempo e temperature estive di questo maggio. Piantati gli ombrelloni, resta però ancora l’opera di smaltimento dello spiaggiato che spetta al Cosmari. Sul litorale ci sono enormi cumuli di legname, a testimonianza di quanto materiale è stato scaricato in mare dai fiumi, a distanza cadenzata. In settimana dovranno essere posti i container dove le ruspe, potranno caricare i detriti. Si tratta di tonnellate di legname.

Lo smaltimento non è l’unica operazione da completare prima di avere i due lungomare assolutamente pronti per l’estate. Come noto, sono in corso i lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi sul lungomare nord, nel tratto terminale prima del sottopasso Broccolo. Cinque concessioni interessate dal cantiere con recinzione che chiude la ciclabile e ingressi ai chioschi su passerelle di legno. Intorno alla metà di giugno, stando al cronoprogramma iniziale, l’intervento dovrebbe essere completato. Però le intense piogge della scorsa settimana hanno inevitabilmente causato un po’ di ritardo.

Sul lungomare nord, invece, sta diventando un cantiere infinito quello riguardante la realizzazione del “parco delle altalene”, sul verde attrezzato intitolato a Norma Cossetto. Comunque le spiagge hanno accolto degnamente la prima ondata di bagnanti della stagione. Domenica di bel tempo ma ventosa, un paradiso per gli amanti del kite surf. Onda formata, dunque non sono stati tantissimi quelli che hanno fatto il primo bagno dell’anno. Invece tantissimi quelli che sono tornati a casa con la pelle arrossata, tipica del primo bagno di sole. Per tanti è stata l’occasione per partecipare alle riprese del video promozionale “Civitanova Unisce” ideato dal Comune (Assessorati alla Cultura e Turismo), in collaborazione con associazioni e operatori del turismo e del commercio, scelto per salutare la stagione turistica 2023.

Regia e produzione di Daniele “Cuk” Graziani (Cuk Studio), che nel 2021 firmò lo spot Vitamina Mare con Vittorio Brumotti, testimonial della ripartenza dopo le chiusure dovute alla pandemia. Stavolta, nella nuova campagna promozionale sono stati tutti protagonisti, cittadini, turisti, autorità, amici di Civitanova, tutti sono stati invitati ad unirsi in una stretta di mano sul litorale. In tantissimi hanno aderito tra cui il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. Buona l’affluenza nei ristoranti dove i tavoli, più che dai turisti, sono stati riempiti dai pranzi per le comunioni. Sacramento che era in programma nella parrocchia di Santa Maria Apparente e in quella della vicina Montecosaro.

C’è stato anche chi alla domenica balneare ha preferito quella di “struscio”.

Il lungomare sud ha superato il centro per la passeggiata. In piazza XX Settembre, solito mercatino domenicale dove, tra le bancarelle, sono riapparse in vendita dopo tanto tempo bandiere rossoblù insieme a tricolori e stendardi delle squadre di calcio di serie A. Segno della rinata passione per la Civitanovese. A celebrare la fine del campionato, in piazza Conchiglia, un dj set con tutti gli striscioni dell’omonimo gruppo ultras. Qui, nel pomeriggio, si è ballato, brindato e cantato per la promozione della squadra in Eccellenza. Un’altra festa è in programma giovedì sera allo stadio, in occasione dell’ultima platonica partita per il titolo regionale di Promozione contro il K Sport Montecchio.