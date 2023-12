MORROVALLE - Incidente tra un’auto e uno scooter in via Michelangelo, a Trodica di Morrovalle. Il 49enne in sella al ciclomotore è stato soccorso dai sanitari della Croce Verde di Monte San Giusto e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.

Gamba fratturata

Ha riportato una frattura alla gamba destra. Effettuati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.