PIEVE TORINA - Sul podio il vescovo di Camerino, Monsignor Francesco Massara, in coppia con il sindaco Alessandro Gentilucci, all’evento tenutosi a Pieve Torina per lanciare i Campionati nazionali universitari di calcio balilla.

Il palazzetto dello sport ha fatto da splendida cornice alle gare sportive che stanno animando questa settimana l’Alto Maceratese, ospitando scherma e calcio balilla, discipline differenti ma che attraggono entrambe migliaia di appassionati. A Pieve Torina il Cus Camerino si è aggiudicato la medaglia d’oro per la scherma. Il sipario si è poi alzato sui campionati di biliardino dove a contendersi il titolo c’erano sindaci, il presidente del Cus, amministratori locali e regionali, i presidenti nazionale e regionale Figest, il presidente nazionale Cusi, rappresentanti dell’Avis e tanti altri. «Ringrazio sua eccellenza il vescovo per aver accolto l’invito a partecipare, interpretando appieno lo spirito dell’iniziativa, ovvero il rilancio e l’attenzione a tutto il territorio» ha commentato Gentilucci. «La ricostruzione non può essere soltanto strutturale ma deve passare per una via etica e di rigenerazione. Da Pieve Torina parte l’idea di un progetto che, tramite il calcio balilla, coinvolga tanti giovani a livello nazionale per creare un circuito a favore dell’inclusione». Soddisfatto Nicola Colacicco, presidente della Lega nazionale calcio balilla che ha voluto presenziare al torneo: «Il calcio balilla è uno sport, ma soprattutto un gioco che ha accompagnato generazioni di ragazzi e che consente a tutti di potersi cimentare in una gara, grandi e piccini, maschi e femmine. Questa sua modalità generalista e di facile approccio è la chiave che spiega come ancora continui ad attrarre appassionati da tutto il mondo». Infine, i ringraziamenti di Gentilucci a Enzo Casadidio e Matteo Capeccia, rispettivamente presidente nazionale e regionale della Federazione italiana giochi e sport tradizionali (Figest) «per testimoniare la vicinanza di Coni, Figest e Lega ai nostri territori che, con grande determinazione, stanno cercando di rialzarsi, grazie anche a iniziative come queste».