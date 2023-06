CIVITANOVA - Si è spento a soli 51 anni Marco Micucci, campione di biliardo ed ex titolare della storica sala da biliardo Diamante, a Civitanova. Un punto di ritrovo, negli anni Novanta, per tanti appassionati della disciplina che arrivavano da un po’ tutta la provincia. Oggi l’addio. Marco Micucci è morto l’altra sera, dopo essersi arreso ad un male che non gli ha lasciato scampo e contro il quale lottava da qualche tempo.