CORRIDONIA - È entrato nel clou il lungo weekend della festa medievale di San Pietro, a cura dell’associazione Contesa della Margutta. Giovedì sera all’ippodromo Martini successo per il trofeo La Margutta, che ha visto esultare Porta Molino.



Il dipinto



Grazie al gioco equestre dei cavalli al galoppo abbinati alle cinque contrade della città di Montolmo, il gruppo ha ricevuto un dipinto ad acquarello raffigurante un cavaliere al galoppo con lancia, realizzato dal pittore William Serafini di Osimo. Ad allietare la serata, insieme alla Cernita della Margutta e ai figuranti delle contrade che hanno sfilato in corteo, anche il gruppo dei tamburini e gli sbandieratori della delegazione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo.

Il pubblico ha risposto alla grande gremendo gli spalti. Ieri sera sul sagrato della chiesa di San Francesco in piazza Filippo Corridoni era in programma lo spettacolo “La caduta di Montolmo: cenere del passato presente” della Compagnia della Marca, scritto e ideato da Roberto Rossetti, mentre stasera, all’area verde del Corridomnia Shopping Park, dalle ore 17, riprendono i giochi con il torneo “Archi di Castel Vecchio”, disfida tra arcieri medievali delle contrade; a seguire alle 21 la solenne benedizione del Palio e offerta dei ceri presso la chiesa dei SS. Pietro Paolo e Donato. Domani, sempre dalle 17 al parco del Corridomnia, ecco il torneo dei “Ludi Antiqui”: giochi medievali tra contrade. In piazza Corridoni, dalle 21, spettacoli vari ed esibizioni, in attesa della proclamazione della contrada vincitrice del Palio 2023.