ASCOLI - Saranno Alessandra Ciannavei e Valentina Formica le dame di luglio ed agosto per il Sestiere di Porta Tufilla. Alessandra, 21 anni, ha appena finito gli studi, svela che «è stata una grande soddisfazione. Oltre all’onore della proposta, è importante per me perché ho sempre vissuto il sestiere ed era un sogno grande. C’è rammarico perché una delle persone che sarebbe dovuta stare qui non c’è più. Ho sempre sfilato da piccola, anche come palafreniere, ma il ruolo che mi ha appassionato è quello dietro le quinte. Amo i cavalli, una passione che coltivo da 15 anni e dal 2016, grazie a Massimo Gubbini che mi ha sempre sostenuto. L’abito sarà una sorpresa».



Il fascino



Valentina, 51 anni, è responsabile di Esa Boutique ed è moglie di un sestierante rossonero doc come Lucio Sermarini. È mamma di Rocco di 17 anni e Maria Vittoria di 11. Da sempre appassionata di danza, oggi insegna questa disciplina nei corsi che si tengono nella parrocchia del Sacro Cuore. «Per tutti, rivestire questo ruolo, è una bellissima cosa. Faccio parte di Porta Tufilla da 20 anni. È la prima Quintana che faccio da figurante, non ho mai fatto parte del corteo». Il caposestiere Matteo Silvestri aggiunge che «le dame hanno due storie diverse. Alessandra si è avvicinata sin da piccola al sestiere e fa parte della scuderia dove dà una mano e incarna le caratteristiche di un’appassionata vera, applicandosi in tanti aspetti. Tra le ultime volontà di suo padre, c’era il sogno di fare la dama. Valentina è adottata visto che sono tanti anni che è qui, una presenza costante e assidua la sua. Abbiamo in programma tante attività a partire dal 3 luglio con serate per tutti i tipi e gusti, per stare insieme. Anche se ci sono state incomprensioni, è meglio risolverle in taverna e parlarne insieme».

Il console

Il console Francesco Mazzocchi evidenzia «la bella annata sotto il punto di vista sportivo, ma c’è stato un commissariamento con luci e ombre. È importante che il sestiere sia riuscito ad avere una guida. Le responsabilità andranno cercate nel tempo, ma adesso è il momento di stare insieme. La passione della Quintana unisce tutti gli ascolani e per il bene della città. Rinnovo l’invito a partecipare e dirci quello che non va bene, con stimoli e nuove idee. Il console si mette sempre a disposizione del sestiere». Fioravanti ha annunciato che il governo finanzierà i lavori per la sede rossonera.