ASCOLI - Daspo di un anno per Luca Innocenzi, cavaliere di Porta Solestà super favorito che viene escluso dalla Quintana ma solo da quella di Foligno. Il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha emesso i provvedimenti nei confronti delle cinque persone che lo scorso 4 giugno sono stati protagonisti di una rissa sulla tribuna del “Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti” durante le prove della giostra di Foligno.

Tra queste, anche il cavaliere portacolori del Cassero che è stato identificato e denunciato grazie all’analisi dei filmati di quei momenti concitati sugli spalti e che all’indomani aveva deciso di indire una conferenza stampa per chiedere scusa per quanto accaduto e annunciare la sua decisione di rinunciare a partecipare alla Quintana del prossimo 17 giugno. Ora, però, c’è anche il provvedimento del questore che lo esclude dalla partecipazione della giostra per un anno e pertanto anche a quella della Rivincita di settembre. Stesso provvedimento anche per altre persone coinvolte nella rissa mentre per una quarta persona il divieto sarà di due anni.

Il divieto

Per tutti, inoltre, per la durata del provvedimento ci sarà il divieto di avvicinamento a duecento metri di distanza anche in tutti i luoghi da ippodromi, campi gara, piazzali adibiti alla partenza, arrivo o sosta dei mezzi che trasportino spettatori ed ai luoghi di allenamento a partire da due ore prima e fino a due dopo la conclusione della manifestazione sportiva. Può tirare un sospiro di sollievo, dunque, il sestiere di Porta Solestà: il provvedimento del questore di Perugia non esclude Luca Innocenzi dalle altre giostre e pertanto il cavaliere di Foligno potrà regolarmente gareggiare le Quintane di Ascoli del prossimo 8 luglio e 6 agosto. La decisione del questore Bellassai non ha mancato di suscitare polemiche soprattutto tra i quintanari degli altri sestieri che si aspettavano un provvedimento più severo nei confronti del cavaliere che ha vinto il maggior numero di pali, tra i quali quello della Quintana di agosto dello scorso anno.