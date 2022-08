Vandali scatenati a Tolentino, distrutte le ricariche wireless al Parco. Il sindaco: «Li prenderemo»

TOLENTINO - Baby vandali scatenati a Tolentino: all'interno del Parco Pubblico "J. Lennon", sono state dolosamente danneggiate le due postazioni di ricarica wireless installate nel nuovo tavolo posizionato nei giardini dopo i lavori di sistemazione della primavera scorsa. Inoltre è stato anche vandalizzato il piano di appoggio dello stesso tavolo con incisioni e scritte varie.

Le indagini su quanto accaduto sono afffidate alla Polizia locale, mentre l'’Ufficio Tecnico comunale ha provveduto alla messa in sicurezza e rimozione dei collegamenti. «Purtroppo – precisa il Sindaco Mauro Sclavi – c’è sempre poca cura della cosa pubblica. Questo gratuito atto di teppismo colpisce il nuovo tavolo istallato all’interno dei giardini Lennon con l’intento di creare un’isola attrezzata per lo studio e per lo svago. Aver divelto le postazioni di ricarica per cellulari e computer wireless significa arrecare danni soprattutto ai giovani e a tutti coloro che ogni giorno scelgono il parco per passare il loro tempo libero. Speriamo che il sistema di videosorveglianza ci consenta di individuare gli autori di questo ennesimo danneggiamento».