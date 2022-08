Nuovo allerta meteo: ancora temporali in arrivo sulle Marche. Ma nel week end torna il sole

ANCONA - Ancora temporali, mareggiate e temperature giù: l'estate sta davvero finendo? No, non ancora. Se, infatti, sulle Marche incombe l'ennesimo allerta meteo di questo scorcio di stagione, le prvisioni indicano che nel week ci si potrà tranquillamente godere una giornata in spiaggia. Intanto, però, la Protezione civile delle Marche ha emesso un allerta meteo, valido per 24 ore dalla mezzanotte tra oggi, martedì 30 agosto, e domani, che prannuncia l'arrivo di temporali su tutto il territorio regionale. Localmente i fenomeni potrebbero raggiungere una certa intensità e non è escluso il rischio di grandinate.

Il week end

Anche gli esperti di 3bmeteo concordano sullee previsioni di maltempo: "Temporali tra la notte e il mattino di mercoledì in transito dal Nordovest al Nordest, anche forti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi, dapprima su Lombardia, ovest Emilia e Levante Ligure, poi sul Triveneto. Più soleggiato sulle restanti regioni centro-meridionali, salvo un po' di instabilità diurna sull'Appennino con alcuni temporali che la sera raggiungeranno anche le coste di Marche e Abruzzo. Temperature in calo al Centro-Nord". Ma si guarda al week end con ottimismo: "Transito di impulsi instabili e a tratti temporaleschi al Nord, più stabile al Centro Sud con caldo in deciso aumento"